Генерал Предою заявил о приоритете румынских интересов перед союзниками

Бывший генерал разведки Силвиу Предою заявил, что румынские власти должны ставить интересы собственного народа выше союзнических обязательств, ответив на комментарии министра иностранных дел Оаны Цою о готовности Румынии дать России военный ответ.
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