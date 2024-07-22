Без суда и следствия: какие жесткие меры готовят должникам за «коммуналку»

Депутаты Госдумы России предлагают взыскивать долги за жилищно-коммунальные услуги без суда. Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сообщил, что 22 июля будет внесен законопроект о взыскании задолженностей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) без судебного процесса.