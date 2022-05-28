Сотрудники ГИБДД получат право лишать водителей автомобилей

Новый регламент работы МВД значительно расширит полномочия сотрудников ГИБДД. В частности, изменения в законодательстве могут привести к тому, что инспекторы получат возможность лишать российских водителей автомобилей, пишет издание Carsweek.
Новый регламент работы МВД значительно расширит полномочия сотрудников ГИБДД. В частности, изменения в законодательстве могут привести к тому, что инспекторы получат возможность лишать российских водителей автомобилей, пишет издание Carsweek.
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