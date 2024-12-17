В хранилище ЦБ Сирии продолжает оставаться около 26 тонн золота

В хранилище Центробанка (ЦБ) Сирии продолжает оставаться почти 26 тонн золота — столько, сколько было до начала гражданской войны в 2011 году, пишет Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.
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