Если ж/д рейс «Нижний Новгород – Крым» будет востребован, то его продлят

Пробный период запущенного впервые железнодорожного сообщения начнут в конце мая и закончат в июле. «Компания «Гранд сервис экспресс» впервые назначает пассажирский поезд № 552/551 «Таврия» Нижний Новгород - Симферополь.
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