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«Газпром» подает газ через Украину в подтвержденном Киевом объеме

«Газпром» подает газ через Украину в подтвержденном Киевом объеме

Газ через Украину в подтвержденном Киевом объеме продолжает подавать «Газпром», заявил официальный представитель корпорации Сергей Куприянов 11 июня.

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