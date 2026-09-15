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Мировое обозрение

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ВС РФ ежедневно сбивают до 70 дронов ВСУ на Днепропетровском направлении

ВС РФ ежедневно сбивают до 70 дронов ВСУ на Днепропетровском направлении

Российские подразделения на Днепропетровском направлении ежедневно уничтожают от 50 до 70 украинских беспилотников.

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