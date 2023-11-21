В Мурманской области женщина задушила годовалого ребенка

Жительница города Апатиты в Мурманской области задушила собственного ребенка 2022 года рождения. Пресс-служба Следственного комитета РФ сообщает, что обвиняемая в настоящий момент задержана, возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.
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