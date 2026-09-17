The Sun: Крушение самолета Cirrus SR22T убило три пассажира

Крушение самолета Cirrus SR22T произошло 15 сентября в Швейцарии, унеся жизни трех пассажиров, включая двух британских туристов.
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