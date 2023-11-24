Крупная сделка в IT-индустрии: Broadcom завершила покупку VMware за 69 млрд долларов

Компания Broadcom завершила сделку по приобретению VMware общей суммой в 69 миллиардов долларов. Эту информацию подтвердила пресс-служба компании, которая недавно получила последнее разрешение от китайских регуляторов.
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