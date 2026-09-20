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Явка на выборах в Госдуму оказалась выше показателей 2016 и 2021 годов

Явка на выборах в Госдуму оказалась выше показателей 2016 и 2021 годов

Воскресенье, 20 сентября, стало заключительным днем работы избирательных участков Явка на выборах депутатов Государственной Думы к вечеру 20 сентября достигла 56,57%.

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