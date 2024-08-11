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Театр абсурда

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Наёмники на Украине гибнут сотнями из-за российских ударов. Почему боевики рискуют жизнью в развязанном НАТО конфликте? Разумного ответа нет

Наёмники на Украине гибнут сотнями из-за российских ударов. Почему боевики рискуют жизнью в развязанном НАТО конфликте? Разумного ответа нет

© РИА Новости Константин Михальчевский В ходе СВО иностранные боевики многократно становились целью российских ударов, пишет военный аналитик Драго Боснич в статье для infoBRICS.

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