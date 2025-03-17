Караганов: ВС РФ будут обращаться с иностранными войсками на Украине как с террористами

Российская сторона не потерпит присутствия на территории Украины иностранных подразделений. Научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов высказался о том, что Украина станет «зоной с демократией, без европейских войск».
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