Депутат Рады задал Зеленскому вопрос с подвохом

Арестованный депутат Верховной рады Александр Дубинский раскритиковал решение Владимира Зеленского перенести дату празднования Рождества на Украине и спросил, планирует ли Зеленский перенести и свой день рождения.
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