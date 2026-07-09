Евстигнеева: удары ВСУ вглубь России приведут к эскалации конфликта

Исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что атаки ВСУ на территорию России не приблизят мирное урегулирование, а приведут лишь к дальнейшей эскалации конфликта.
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