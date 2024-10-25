Ну наконец-то, наконец-то! Утро, когда можно почувствовать себя аристократом и начать пятницу с шампанского (про вторую половинку присказки скромно умолчим).
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Ну наконец-то, наконец-то! Утро, когда можно почувствовать себя аристократом и начать пятницу с шампанского (про вторую половинку присказки скромно умолчим).