Трамп заявил, что в случае победы Харрис экономика США никогда не восстановится

Бывший президент Соединенных Штатов и кандидат от республиканцев на пост главы Белого дома на очередных выборах Дональд Трамп заявил, что в случае победы демократического кандидата, действующего вице-президента Камалы Харрис американская экономика никогда не сможет в полном объеме восстановиться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии