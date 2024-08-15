Трамп заявил, что в случае победы Харрис экономика США никогда не восстановится

Бывший президент Соединенных Штатов и кандидат от республиканцев на пост главы Белого дома на очередных выборах Дональд Трамп заявил, что в случае победы демократического кандидата, действующего вице-президента Камалы Харрис американская экономика никогда не сможет в полном объеме восстановиться.