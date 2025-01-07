“У меня в каждом городе есть по любимому мужчине”, – Виктория Боня сделала неожиданное признание

Телеведущая и блогер Виктория Боня объявила о своем возвращении в Россию. Виктория Боня прибыла в Россию и дала понять, что причина ее неожиданного приезда – не кто иной, как ее “любимый мужчина”, которым оказался известный визажист Сердар Камбаров.
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