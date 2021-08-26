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Похороны Газпрома не состоялись. Правда и вымысел об энергетическом переходе

Похороны Газпрома не состоялись. Правда и вымысел об энергетическом переходе

  Сообщество для тех, кто любит Россию! 00:00 Революция в энергетике 00:31 О четвертом энергетическом переходе 02:52 Реклама 03:57 Сложности с водородом 06:11 Технологии использование водорода 08:27 Перспективы природного газа 11:54 Об энергетическом переходе сейчас С появлением возобновляемых источников энергии (ВИЭ), где электричество получают за счет силы ветра на специальных ветряках и солнечного света на фотоэлектрических преобразователях, зашла речь о четвертом энергетическом переходе человеческой цивилизации.

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