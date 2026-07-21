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Индекс Мосбиржи технически подскочил

Индекс Мосбиржи технически подскочил

Решение Минфина о приостановке аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), а также существенное подорожание нефти помогло российскому фондовому рынку оттолкнуться от негатива и показать 21 июля существенный рост, который, впрочем, пока вряд ли станет тенденцией, считают аналитики «Альфа-Инвестиций».

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