Индекс Мосбиржи технически подскочил

Решение Минфина о приостановке аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), а также существенное подорожание нефти помогло российскому фондовому рынку оттолкнуться от негатива и показать 21 июля существенный рост, который, впрочем, пока вряд ли станет тенденцией, считают аналитики «Альфа-Инвестиций».