Как умирал Курганский завод колёсных тягачей Зауральские богатыриСтечение обстоятельств или запрограммированное угасание? В истории Курганского завода колесных тягачей сложно найти единственный трагический фактор, но это не отменяет изучение и обозначение виновных.
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