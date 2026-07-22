Стресс и усталость оказались главными мотиваторами россиянок потратить деньги

Большинство мужчин лояльно относятся к тратам женщин на красоту, но с оговорками. 48% считают, что такие расходы уместны, но должны оставаться умеренными, еще 19% готовы финансово поддерживать их без ограничений.
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