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Газета.ру

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Стресс и усталость оказались главными мотиваторами россиянок потратить деньги

Стресс и усталость оказались главными мотиваторами россиянок потратить деньги

Большинство мужчин лояльно относятся к тратам женщин на красоту, но с оговорками. 48% считают, что такие расходы уместны, но должны оставаться умеренными, еще 19% готовы финансово поддерживать их без ограничений.

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