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Володин: важно не только обеспечивать конкурентоспособность отечественной сельхозтехники, но и её доступность

Володин: важно не только обеспечивать конкурентоспособность отечественной сельхозтехники, но и её доступность

Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача: к 2030 году объем производства продукции аграрно-промышленного комплекса должен вырасти не менее чем на четверть, а экспорт — увеличиться в полтора раза.

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