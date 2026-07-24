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Татар-информ

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Минобрнауки РФ предложило перевести процесс поступления в вузы в онлайн

Минобрнауки РФ предложило перевести процесс поступления в вузы в онлайн

Абитуриенты одного из казанских вузов в 2024 году Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Министерство высшего образования и науки РФ предложило создать платформу «Университеты», позволяющую абитуриентам пройти в онлайн-формате весь процесс поступления в вузы.

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