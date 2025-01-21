Energizer выходит на рынок ноутбуков с супербюджетной линейкой EnergyBook Компания Ene...

Energizer выходит на рынок ноутбуков с супербюджетной линейкой EnergyBookКомпания Energizer, известный производитель элементов питания и зарядных устройств, анонсировала выпуск своей первой линейки ноутбуков под названием EnergyBook Classic.
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