Nightdive Studios хочет заняться ремастерами игр, застрявших на Xbox 360 и PlayStation 3 Nightdive S...

Nightdive Studios хочет заняться ремастерами игр, застрявших на Xbox 360 и PlayStation 3Nightdive Studios, известная по ремастерам System Shock, Quake, Blade Runner и других классических игр, теперь рассматривает возможность работать с играми эпохи Xbox 360 и PlayStation 3.
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