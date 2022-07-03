Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики<p class="p1">Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики (ЛНР).
Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики<p class="p1">Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики (ЛНР).
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