"Ростех" создал систему для поражения целей, прячущихся за преградами

Принадлежащей госкорпорации "Ростех" концерн "Кизлярский электромеханический завод" создал систему управления орудиями, которая способна подрывать летящие снаряды в оптимальной для поражения противника точке.
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