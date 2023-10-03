"Ростех" создал систему для поражения целей, прячущихся за преградами

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Принадлежащей госкорпорации "Ростех" концерн "Кизлярский электромеханический завод" создал систему управления орудиями, которая способна подрывать летящие снаряды в оптимальной для поражения противника точке.

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