Александр Лукашенко на встрече с Василием Анохиным высказался за открытие границы РБ и РФ под Смоленском

«Я, можно сказать, человек смоленский». Президент братской республики также оценил взаимосвязи приграничных регионов Союзного государства Глава белорусского государства Александр Лукашенко высказался за обеспечение свободы передвижения через границу РБ и РФ в Смоленской области.