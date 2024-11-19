Александр Лукашенко на встрече с Василием Анохиным высказался за открытие границы РБ и РФ под Смоленском

«Я, можно сказать, человек смоленский». Президент братской республики также оценил взаимосвязи приграничных регионов Союзного государства Глава белорусского государства Александр Лукашенко высказался за обеспечение свободы передвижения через границу РБ и РФ в Смоленской области.
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