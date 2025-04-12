Специалист Юрасов объяснил, какие опасности угрожают Земле из космоса

Космические угрозы сегодня представляют собой серьёзный вызов для человечества, и Россия играет ключевую роль в их мониторинге и противодействии, рассказал в беседе с RT заместитель председателя диссертационного совета, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
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