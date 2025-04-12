RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 511 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Тунис скурвился.Нашей власти надо гадостей наделать!РИА Новости: влас...
  • Eduard
    Ничегг,скоро всё повторитсяюи они на колнях землю будут жрать!Пеллегрини раскри...
  • Eduard
    Молодец!Осуждённый по дел...

Специалист Юрасов объяснил, какие опасности угрожают Земле из космоса

Специалист Юрасов объяснил, какие опасности угрожают Земле из космоса

Космические угрозы сегодня представляют собой серьёзный вызов для человечества, и Россия играет ключевую роль в их мониторинге и противодействии, рассказал в беседе с RT заместитель председателя диссертационного совета, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх