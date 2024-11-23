На СВО погибли замкомандира взвода и командир боевой машины из ЯНАО. Фото

В зоне СВО при выполнении воинского долга погибли двое военнослужащих из Тазовского района (ЯНАО). Они проходили службу в должностях заместителя командира взвода и командира боевой машины, сообщил глава муниципалитета Виктор Югай.
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