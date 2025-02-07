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Трамп заявил, что расходы на образование при Байдене не были оправданы

Трамп заявил, что расходы на образование при Байдене не были оправданы

Президент США Дональд Трамп заявил, что расходы на образование в стране не оправдывают себя, указывая на то, что под управлением администрации Джо Байдена Соединенные Штаты заняли последнее место в международных рейтингах.

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