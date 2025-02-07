Трамп заявил, что расходы на образование при Байдене не были оправданы

Президент США Дональд Трамп заявил, что расходы на образование в стране не оправдывают себя, указывая на то, что под управлением администрации Джо Байдена Соединенные Штаты заняли последнее место в международных рейтингах.
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