Никола Йокич официально назван MVP сезона НБА

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Центровой «Денвера» Никола Йокич назван самым ценным игроком НБА второй сезон подряд. Сербский бигмен завершил регулярный чемпионат сезона-2021/22 с показателями 27,1 очка, 13,8 подбора, 7,9 передачи, 1,5 перехвата и 0,9 блок-шота в среднем за матч.