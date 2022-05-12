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Никола Йокич официально назван MVP сезона НБА

Никола Йокич официально назван MVP сезона НБА

Центровой «Денвера» Никола Йокич назван самым ценным игроком НБА второй сезон подряд. Сербский бигмен завершил регулярный чемпионат сезона-2021/22 с показателями 27,1 очка, 13,8 подбора, 7,9 передачи, 1,5 перехвата и 0,9 блок-шота в среднем за матч.

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