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Каменских посреди ночи сиганула за борт яхты, Потап бросился за ней: "Сумасшедшая"

Каменских посреди ночи сиганула за борт яхты, Потап бросился за ней: "Сумасшедшая"

Певица Настя Каменских вместе с мужем, продюсером Потапом, подружкой, экс-женой Позитива Аней Андрийчук, мамой и свекровью отдыхает сейчас в Хорватии 34-летняя звезда активно рассказывает и показывает в соцсети все прелести семейного отпуска.

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