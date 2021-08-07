Каменских посреди ночи сиганула за борт яхты, Потап бросился за ней: "Сумасшедшая"

Певица Настя Каменских вместе с мужем, продюсером Потапом, подружкой, экс-женой Позитива Аней Андрийчук, мамой и свекровью отдыхает сейчас в Хорватии 34-летняя звезда активно рассказывает и показывает в соцсети все прелести семейного отпуска.