На страже движения

Ежегодно 11 апреля отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Это хроническое прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, при котором страдают самые различные органы и функции организма.
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