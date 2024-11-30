Боец «Ахмата»: ВСУ пытаются обойти РЭБ в Курской области роем дронов

В Курской области украинские военные безуспешно пытаются обойти российские средства радиоэлектронной борьбы, используя рой беспилотников, сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца спецназа «Ахмат» с позывным Кот.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии