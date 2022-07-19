Daily Storm

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Дипломаты назвали «самогипнозом» заявления США о международной изоляции России

Дипломаты назвали «самогипнозом» заявления США о международной изоляции России

Власти Америки пытаются убедить своих граждан в оправданности антироссийских санкций, считают представители дипмиссииВ российском посольстве в Вашингтоне высказали мнение, что утверждения США об изоляции России напоминают сеанс «самогипноза».

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