О восстановительных работах на Ипподромской доложил мэр Кудрявцев

На месте обрушения подпорной стены на улице Ипподромской был введен режим повышенной готовности. Сразу после обрушения МКУ «Гормост» обеспечило ограждение места производства работ и приступило к вывозу обвалившегося грунта.
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