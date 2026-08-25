В Смоленской области более тысячи выпускников поступили в колледжи по упрощённой системе ОГЭ

Итоги приёмной кампании СПО в Смоленской области: новое направление, рекордный конкурс на место и высокие показатели целевого обучения Больше тысячи выпускников 9-го класса поступили в смоленские учреждения образования по упрощённой системе ОГЭ, сдав экзамены по двум предметам вместо четырёх.