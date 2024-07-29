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В какой "их" стране лучше всего относятся к России. Какая связь с упавшим Боингом?

В какой "их" стране лучше всего относятся к России. Какая связь с упавшим Боингом?

Амepиκaнcκий aнaлитичecκий цeнтp Pew Research провел исследование - в каких стран как относятся к России.

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Комментарии
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зуфар юсупов
Эти рейтинги результат совместной деятельности властей. И вражеской и нашей собственной законодательной. Мы сами из выбрали.
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16 час.
Елена Еремкина
Не понимаю почему только одну страну можно выбрать! У меня больше спрос!Все бы обозначила!
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13 час.
Владимир Буевич
Странно, но цифры не &quot;бьются&quot;. Если сложить проценты опрошенных то в сумме не получается 100%, причем в ЮАР например не хватает 25% опрошенных.
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7 час.

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