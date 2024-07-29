В какой "их" стране лучше всего относятся к России. Какая связь с упавшим Боингом?

зуфар юсупов Эти рейтинги результат совместной деятельности властей. И вражеской и нашей собственной законодательной. Мы сами из выбрали.

Елена Еремкина Не понимаю почему только одну страну можно выбрать! У меня больше спрос!Все бы обозначила!