Амepиκaнcκий aнaлитичecκий цeнтp Pew Research провел исследование - в каких стран как относятся к России.
В какой "их" стране лучше всего относятся к России. Какая связь с упавшим Боингом?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
зуфар юсупов
Эти рейтинги результат совместной деятельности властей. И вражеской и нашей собственной законодательной. Мы сами из выбрали.
Ответить
16 час.
Елена Еремкина
Не понимаю почему только одну страну можно выбрать! У меня больше спрос!Все бы обозначила!
Ответить
13 час.
Владимир Буевич
Странно, но цифры не "бьются". Если сложить проценты опрошенных то в сумме не получается 100%, причем в ЮАР например не хватает 25% опрошенных.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии