Пред гранью разумного

Регулированию искусственного интеллекта (ИИ) быть! Но это не точно. Точно одно — ЦБ, как и обещал, опубликовал доклад для общественных обсуждений, уже в названии которого предпочел избежать упоминания о регулировании.
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