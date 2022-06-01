Царьград

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В Самаре прокуратура установила нарушения в работе птичьего рынка

В Самаре прокуратура установила нарушения в работе птичьего рынка

Речь идет о торговых рядах, расположенных на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Красных Коммунаров. Как установила прокуратура Советского района, собственник здания вопреки действующему законодательству сдавал в аренду места на земельном участке.

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