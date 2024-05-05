Греческого полицейского задержали во время церемонии снисхождения Благодатного огня в Иерусалиме. Почему это произошло?

В храме Гроба Господня задержали полицейского из охраны генконсула Греции Сотрудники правоохранительных органов Израиля задержали полицейского из охраны генконсула Греции, который находился в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время церемонии снисхождения Благодатного огня.
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