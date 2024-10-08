Подоляка: ВС РФ штурмуют Торецк, до освобождения города осталось немного

Людмила

Мне вот интересно откуда этот хохляцкий блохер берёт эти сведения ?! КАк они с монтяншей-матерщинницей прижились в России и зарабатывают ,побираясь на сайтах ! 😜А суть-то хохляцкая никуда не делась ! ОНО, также, как и шарий , одурманили русскоязычных, а те повелись и проголосовали за торчка 😡