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Подоляка: ВС РФ штурмуют Торецк, до освобождения города осталось немного

Подоляка: ВС РФ штурмуют Торецк, до освобождения города осталось немного

Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что российские войска продолжают штурмовать Торецк. В своем Telegram-канале Подоляка поделился сводкой и объяснил, что с наступлением темноты ВС РФ пошли на штурм «Центральной» шахты и ее террикона.

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Комментарии
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Людмила
Мне вот интересно откуда этот хохляцкий блохер берёт эти сведения ?!  КАк они с монтяншей-матерщинницей прижились в России и зарабатывают  ,побираясь на сайтах ! 😜А суть-то хохляцкая никуда не делась ! ОНО, также, как и шарий , одурманили русскоязычных,  а  те повелись и проголосовали за торчка 😡
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