Подоляка: ВС РФ штурмуют Торецк, до освобождения города осталось немного

Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что российские войска продолжают штурмовать Торецк. В своем Telegram-канале Подоляка поделился сводкой и объяснил, что с наступлением темноты ВС РФ пошли на штурм «Центральной» шахты и ее террикона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии