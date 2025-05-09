В Пакистане заявили о массированном ударе со стороны Индии по авиабазе Нур-Хан в Пенджабе. «Шокирующая новость: только что Индия выпустила шесть баллистических ракет, одна из них попала в Адампур, а остальные пять попали в город Амритсар в Пенджабе», — заявил в представитель армии Пакистана.