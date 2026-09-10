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Татар-информ

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Незрячего татарстанца научили читать Коран и пользоваться смартфоном в «Ярдэме»

Незрячего татарстанца научили читать Коран и пользоваться смартфоном в «Ярдэме»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Незрячий житель Апастовского района Татарстана Ислам Закиров научился читать Коран на арабском языке по Брайлю, пользоваться смартфоном и компьютером, ориентироваться в незнакомых помещениях.

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