Сверхсекретный объект Манхэттенского проекта превратят в солнечную электростанцию

Комплекс по производству радиоактивных материалов Ханфорд-Сайт / © Wkimedia В сотрудничестве с компанией Hecate Energy ведомство собирается перепрофилировать участок площадью 8000 акров (3237,485 гектара), который ранее использовали в рамках программы США по созданию ядерного оружия, для производства возобновляемой энергии.