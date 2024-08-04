Сверхсекретный объект Манхэттенского проекта превратят в солнечную электростанцию

Комплекс по производству радиоактивных материалов Ханфорд-Сайт / © Wkimedia В сотрудничестве с компанией Hecate Energy ведомство собирается перепрофилировать участок площадью 8000 акров (3237,485 гектара), который ранее использовали в рамках программы США по созданию ядерного оружия, для производства возобновляемой энергии.
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