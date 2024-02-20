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Искусанный собаками хабаровчанин рассказал о своем состоянии

Искусанный собаками хабаровчанин рассказал о своем состоянии

25-летний житель Хабаровска, на которого на минувшей неделе напала стая бродячих собак на Комсомольской набережной, рассказал 20 февраля «Известиям» о своем самочувствии, а также о подробностях произошедшего.

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Комментарии
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Zoia Goldshtab
В агрессии животных чиноват ЧЕЛОВЕК И ТОЛЬКО ОН-ТВОРЕНИЕ ПРИРОДЫ!
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