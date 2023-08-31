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Шарль Леклер: «Верю в победу каждый раз, когда надеваю шлем. Недостатка в мотивации нет»

Монегаск подчеркнул, что доминирование «Ред Булл» не повлияло на его настрой. «Это может прозвучать странно, но каждый раз, когда я надеваю шлем, есть ощущение, что победа все равно возможна.

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