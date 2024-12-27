Рубль продолжает дорожать. Курсы доллара и евро на 27 декабря

Российская валюта продолжила укрепляться к доллару и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 27 декабря 2024 года, составляет 99,2295 рубля (прежнее значение — 99,6125 рубля), официальный курс евро — 103,2997 рубля (предыдущий показатель — 103,9416 рубля).
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